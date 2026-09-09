Патрик Махоумс, скорее всего, сыграет против «Денвера» в первом туре

Квотербек «Канзас-Сити Чифс» Патрик Махоумс, скорее всего, выйдет в стартовом составе в матче 1-го тура против «Денвера», сообщил главный тренер команды Энди Рид.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Тарханов о дисква...
- ВВ Роднина о победах...
- Мовсисян о Москве...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым