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Новгородский следком возбудил дело о причинении смерти по неосторожности

Новгородский следком возбудил дело о причинении смерти по неосторожности

Следователем Новгородского межрайонного следственного отдела следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Новгородской области возбуждено уголовное дело по факту причинения смерти женщине в посёлке Пролетарий Новгородско .

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