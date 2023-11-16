Новгородский следком возбудил дело о причинении смерти по неосторожности

Следователем Новгородского межрайонного следственного отдела следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Новгородской области возбуждено уголовное дело по факту причинения смерти женщине в посёлке Пролетарий Новгородско .
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