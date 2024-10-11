На рынке Дары Ямала продолжается выставка-дегустация продукции предприятий Ямала. На этот раз посетители имели возможность попробовать разнообразные виды рыбы, подготовленные различными способами - от копчёной до солёной, а также деликатесы, которые могли удивить даже самых привередливых гурманов.