На рынке Дары Ямала продолжается выставка-дегустация продукции предприятий Ямала. На этот раз посетители имели возможность попробовать разнообразные виды рыбы, подготовленные различными способами - от копчёной до солёной, а также деликатесы, которые могли удивить даже самых привередливых гурманов.
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