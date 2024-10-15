Nintendo будет вне себя от злости: после хакерской атаки утекла PC-версия Pokemon Legends: Z-A – она полностью проходимаНедавно стало известно о том, что студия Game Freak, разработчик серии Pokemon, стала жертвой масштабной кражи данных.
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