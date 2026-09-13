Филиппины: три человека были убиты и еще 15 получили ранения в результате стрельбы возле избирательного центра в Барангае Багуа 2, город Котабато, автономный район Бангсаморо на мусульманском Минданао (BARMM), ранним утром перед местными выборами.
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