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Контрафронт

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Филиппины: три человека были убиты и еще 15 получили ранения в результате стрельбы возле...

Филиппины: три человека были убиты и еще 15 получили ранения в результате стрельбы возле избирательного центра в Барангае Багуа 2, город Котабато, автономный район Бангсаморо на мусульманском Минданао (BARMM), ранним утром перед местными выборами.

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