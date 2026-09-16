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Боевые действия США против Ирана обошлись Пентагону в 38 млрд долларов

Боевые действия США против Ирана обошлись Пентагону в 38 млрд долларов

Бюджетное управление Конгресса США заявило, что боевые действия американских войск против Ирана по состоянию на 1 августа 2026 года обошлись Пентагону примерно в 38 миллиардов долларов.

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