Транспортная развязка в Капотне стало одной из важнейших строек города

В преддверии Дня строителя, который в 2024-м отмечается 11 августа, на заседании Президиума Правительства Москвы рассмотрели вопрос об итогах работы Градостроительного комплекса за семь месяцев этого года и планах на ближайшую перспективу.
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