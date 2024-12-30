Стало известно, как дорожные службы Барнаула будут работать в новогодние праздники

С 1 по 8 января работа будет идти в обычном режиме, а при изменении погодных условий - в круглосуточном В Барнауле дежурные бригады МБУ "Автодорстрой" будут работать в обычном режиме на протяжении всех праздничных дней.
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