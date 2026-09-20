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5koleso.ru

3 подписчика

Продавать бензин в канистры можно, но в какие именно? А в бочку или еврокуб?

Основное требование к металлическим – это герметичная крышка. Но к ним, в общем-то, никто особо и не цепляется.

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