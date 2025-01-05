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Макс Ферстаппен: «Определенно выиграл бы титул в «Макларене» быстрее, чем в «Ред Булл», не так уверен по поводу «Феррари»

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен заявлял, что выиграл бы чемпионство в 2024 году в «Макларене» и «Феррари».

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