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Пронедра

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Вирус вызвал паркинсоноподобное повреждение мозга у лабораторных мышей

Вирус вызвал паркинсоноподобное повреждение мозга у лабораторных мышей

Давно существует предположение о том, что вирусные инфекции могут быть одним из пусковых факторов болезни Паркинсона: разрушая ключевые нейроны, они делают мозг уязвимым для последующих генетических и экологических рисков.

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