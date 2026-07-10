Вирус вызвал паркинсоноподобное повреждение мозга у лабораторных мышей

Давно существует предположение о том, что вирусные инфекции могут быть одним из пусковых факторов болезни Паркинсона: разрушая ключевые нейроны, они делают мозг уязвимым для последующих генетических и экологических рисков.
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