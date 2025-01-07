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Советник генменеджера «Миннесоты»: «Капризов чем-то напоминает Кросби. Он самый ценный игрок команды и мог бы быть самым ценным хоккеистом НХЛ»

«Кирилл Капризов мне чем-то напоминает Сидни Кросби. Его сила в обращении с шайбой, его способность создавать моменты, его конкурентоспособность просто зашкаливают.

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