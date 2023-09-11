Апельсиновый майонез, гянджлик и ионитное молоко на магазинных полках Союза были региональными деликатесами, о которых практически забыли Люксовые продукты из СССР.
6 люксовых продуктов из СССР, о которых вы ничего не слышали
Комментарии
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Элина Морозова
Из всех перечисленных помню только фруктовый кефир. Об остальных даже не слышала.
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17 час.
Платон Платонов
Что-то не припомню такого. Видимо, всё это было в номенклатурных спец распределителях и буфетах. В магазины для народа, такое если и завозили, то разбирали за пять минут.
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3 час.
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