6 люксовых продуктов из СССР, о которых вы ничего не слышали

Из всех перечисленных помню только фруктовый кефир. Об остальных даже не слышала.

Платон Платонов

Что-то не припомню такого. Видимо, всё это было в номенклатурных спец распределителях и буфетах. В магазины для народа, такое если и завозили, то разбирали за пять минут.