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Посол Зварич: Украина и Польша нашли компромисс для разблокировки границ

Посол Зварич: Украина и Польша нашли компромисс для разблокировки границ

Власти Украины и Польши пошли на компромисс, который должен снять блокировку движения на границе. Украинский посол в стране Василий Зварич заявил агентству «Укринформ», что у водителей больше нет оснований продолжать забастовку.

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