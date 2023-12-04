Посол Зварич: Украина и Польша нашли компромисс для разблокировки границ

Власти Украины и Польши пошли на компромисс, который должен снять блокировку движения на границе. Украинский посол в стране Василий Зварич заявил агентству «Укринформ», что у водителей больше нет оснований продолжать забастовку.
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