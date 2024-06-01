Во многих районах Тюмени отключат горячую воду

В Тюмени с 3 по 12 июня пройдет плановое отключение горячей воды из-за второго этапа опрессовок. Об этом сообщил заместитель главного инженера «Урало-Сибирской Теплоэнергетической компании» Сергей Мозгонов.
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