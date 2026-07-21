❕ Книгу митрополита Тихона включили в список литературы для школьников Минпросвещения РФ включило книгу митрополита Симферопольского и Крымского Тихона (Шевкунова) «Гибель империи.
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❕ Книгу митрополита Тихона включили в список литературы для школьников Минпросвещения РФ включило книгу митрополита Симферопольского и Крымского Тихона (Шевкунова) «Гибель империи.