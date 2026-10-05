Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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В РФ к 2029-му году значительно вырастут выплаты по больничным

В РФ к 2029-му году значительно вырастут выплаты по больничным

К 2029-му году размер выплаты по больничному вырастет на 37% и составит 9,4 тысячи рублей в день в отличие от нынешней 6,8 тысяч рублей.

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