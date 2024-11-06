Это ненормально: Цискаридзе в ужасе от цен на билеты в театры

Народный артист России Николай Цискаридзе раскритиковал цены на билеты в столичные театры. По мнению ректора Академии Русского балета имени Вагановой, они всегда были в дефиците, но никогда не равнялись по стоимости месячной зарплате.
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