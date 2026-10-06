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Мосбиржа увеличила объем торгов золотом в сентябре до 45,9 т

Мосбиржа увеличила объем торгов золотом в сентябре до 45,9 т

Объем торгов золотом на Московской бирже в сентябре достиг 45,9 тонны, увеличившись на 61% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года.

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