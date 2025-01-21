«Украина зайдет в Россию, а Евросоюз растопчут курды и арабы»: пророческие слова Жириновского, вызвавшие спор с Соловьевым Ольга БезродняяОстрые обсуждения геополитической ситуации вокруг Украины и России заставили вспомнить спор между известным телеведущим Владимиром Соловьевым и политиком Жириновским, который заявлял, что Украина предпримет попытку напасть на Россию, чтобы «порадовать американцев».