Как англичане сумели завоевать и колонизировать Индию?

Индийский солдат и британский офицер. Кадры из индийского фильма «Восстание» (2005 г.) Индия, богатая всевозможными богатствами и ресурсами, привлекала внимание европейских колониальных держав с момента открытия европейских морских путей.
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