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Депутат Колесник: мирные переговоры с Украиной уже начались

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подтвердила готовность Москвы к обсуждению любых идей по урегулированию украинского кризиса, в том числе на основе договорённостей, достигнутых на саммите в Анкоридже.

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