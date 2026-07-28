Депутат Колесник: мирные переговоры с Украиной уже начались

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подтвердила готовность Москвы к обсуждению любых идей по урегулированию украинского кризиса, в том числе на основе договорённостей, достигнутых на саммите в Анкоридже.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии