Песков заявил, что европейские страны действуют по указке американцев

МОСКВА, 1 сентября, ФедералПресс. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что европейские страны исполняют роль, предписанную им Вашингтоном, что негативно сказывается на их собственных интересах.
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