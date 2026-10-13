Воробьев: экспериментальные участки производства роботов запустили в Подмосковье

В Подмосковье запустили экспериментальные участки по выпуску роботов для логистики и складов. Площадь каждого из них составляет около двух тысяч квадратных метров, рассказал губернатор Андрей Воробьев в интервью ТАСС в рамках посещения промышленной выставки CIIF в Шанхае.