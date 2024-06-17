Средства связи и другие запрещенные предметы изъяли при обыске в ростовском СИЗО

ТАСС/Эрик Романенко Во время обыска в СИЗО-1 в Ростове-на-Дону, где 16 июня злоумышленники захватили в заложники двух сотрудников, правоохранители изъяли запрещенные предметы, в том числе средства мобильной связи.
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