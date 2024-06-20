Турция запросила объяснения из-за греческого патриарха на саммите в Швейцарии

Официальный представитель министерства иностранных дел Турции Онджю Кечели заявил, что Анкара запросила объяснения у организаторов саммита по Украине в Швейцарии в связи с наличием греческого патриархата в Стамбуле в числе подписантов совместной декларации.
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