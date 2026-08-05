Дмитриев: дружелюбные мигранты едут в ЕС, чтобы отблагодарить фон дер Ляйен

www.globallookpress.com/Europa Press Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев 4 августа пошутил, что мигранты из Марокко направляются в Евросоюз, чтобы поблагодарить главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен за ее политику.