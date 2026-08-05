РЕН ТВ
В РОССИИВ МИРЕКРИМИНАЛДЕНЬГИВСЕ НОВОСТИ
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

РЕН ТВ

195 243 подписчика

Дмитриев: дружелюбные мигранты едут в ЕС, чтобы отблагодарить фон дер Ляйен

Дмитриев: дружелюбные мигранты едут в ЕС, чтобы отблагодарить фон дер Ляйен

www.globallookpress.com/Europa Press Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев 4 августа пошутил, что мигранты из Марокко направляются в Евросоюз, чтобы поблагодарить главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен за ее политику.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии