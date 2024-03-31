Даниил Самсонов: «Запомню Дубинскую как очень ответственного тренера, заботливого и любящего человека»

Заслуженный тренер России по фигурному катанию скончалась накануне в возрасте 74 лет. «Выражаю свои соболезнования семье Натальи Петровны – это тяжелый удар для семьи, большая потеря для фигурного катания.
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