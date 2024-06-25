В маленькой карельской деревеньке прошел большой праздник

У жителей карельской деревни в Пряжинском районе появился свой праздничный день В день Святой Троицы в деревушке Иванисто состоялось народное гуляние с концертной программой, чаепитием и душевными встречами земляков.
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