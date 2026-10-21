Родители приводят детей на пару часов или на весь день В Тверской области с осени заработали ясельные группы для детей от двух месяцев — теперь такая возможность есть не только в областном центре, но и в ряде муниципалитетов, сообщает "Российская газета".
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