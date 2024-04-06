Вышел трейлер новой лирической комедии с Асмус и гусем Гариком

В сети вышел трейлер комедии «Обе две» открытия ММКФ с Кристиной Асмус и гусем Гариком Компания «Каропрокат» поделилась трейлером нового фильма, который откроет Московский международный кинофестиваль (ММКФ).
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