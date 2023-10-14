Гиперкар GAC, «лимитки» от Alfa Romeo и родстер Daihatsu

﻿﻿События Автомира 8-14 октября 2023 г То, что вы могли пропустить, — это подборка BAMPER.BY. Бренд GAC продемонстрировал гиперкар с разгоном до «сотни» за 1,9 секунды Китайский автопроизводитель GAC раскрыл характеристики гиперкара Hyper SSR, который будет продаваться на внутреннем рынке под брендом Aion.