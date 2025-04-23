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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Тампа» провела большую часть 1-го матча серии с «Флоридой» с 10 форвардами. Клуб заявил на игру 11 нападающих и 7 защитников, Сирелли получил травму

В заявку «Лайтнинг» на первый матч серии первого раунда Кубка Стэнли против «Флориды» (2:6, 0-1) вошли 7 защитников и 11 нападающих.

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