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Японские рыбаки лишились добычи из-за антироссийских санкций

Японские рыбаки лишились добычи из-за антироссийских санкций

Рыбный промысел в районе Южных Курил теперь закрыт. фото: wikipedia.org/Anatoly Gruzevich Санкции, введённые Японией против России, «ударили» по интересам японских рыбаков: они лишились возможности ловить осьминогов в районе Южных Курил.

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