Художника Шевелева проверят после слов об СССР и Второй мировой

Организация "Ветераны России" обратились в Генпрокуратуру и Следственный комитет с просьбой проверить сообщение художника Павла Шевелева, в котором он заявил, что СССР начал Вторую мировую войну вместе с Германией .
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