Челябинским пенсионерам самим приходится латать крышу в многоквартирном доме

Разваливающийся дом в Челябинске оказался не нужен ни управляющей компании, ни властям. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинского регионального отделения Общероссийского Народного фронта, вот уже несколько месяцев пожилые жители ветхой двухэтажки в Ленинском районе Челябинска прилагают титанические усилия по ремонту многоквартирного дома.