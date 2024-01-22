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Челябинским пенсионерам самим приходится латать крышу в многоквартирном доме

Челябинским пенсионерам самим приходится латать крышу в многоквартирном доме

Разваливающийся дом в Челябинске оказался не нужен ни управляющей компании, ни властям. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинского регионального отделения Общероссийского Народного фронта, вот уже несколько месяцев пожилые жители ветхой двухэтажки в Ленинском районе Челябинска прилагают титанические усилия по ремонту многоквартирного дома.

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