7 забавных проектов по благоустройству дома, которые вы можете сделать со своими детьми

Если вы позволите их интересам вести их, у вас будет гораздо больше шансов хорошо провести времяПроект «сделай сам» с детьми обычно проходит одним из двух способов: либо все получают удовольствие и узнают что-то новое, либо кто-то теряет интерес на полпути и его приходится тащить пинками и криками на заключительные этапы.