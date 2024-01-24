7 забавных проектов по благоустройству дома, которые вы можете сделать со своими детьми

Если вы позволите их интересам вести их, у вас будет гораздо больше шансов хорошо провести времяПроект «сделай сам» с детьми обычно проходит одним из двух способов: либо все получают удовольствие и узнают что-то новое, либо кто-то теряет интерес на полпути и его приходится тащить пинками и криками на заключительные этапы.
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