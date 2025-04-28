Европейская страна вошла в мировой топ-4 по военным расходам

Германия вышла на четвертое место в мире по военным расходам, подняв их на 28 % Военные расходы Германии выросли в 2024 году на 28 процентов, что позволило этой европейской стране стать четвертой в мире по их объему вслед за США, Китаем и Россией.
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