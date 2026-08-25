Мэр столицы рассказал о планах по развитию поддержки молодых москвичей

О планах Москвы продолжать развитие экосистемы поддержки молодежи рассказал Сергей Собянин. В городе насчитывается более 3,2 миллиона молодых людей, причем свыше миллиона учатся в вузах и более 320 тысяч — в колледжах.
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