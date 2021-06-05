Росимущество выставило на торги в Ставрополе ножки от тумбочки за 111 рублей

Территориальное управление Росимущество по Ставропольскому краю выставило на торги ножки от мебели. Две детали ведомство готово продать за 111 рублей 65 копеек, говорится на официальном сайте РФ для размещения информации о проведении торгов.
Территориальное управление Росимущество по Ставропольскому краю выставило на торги ножки от мебели. Две детали ведомство готово продать за 111 рублей 65 копеек, говорится на официальном сайте РФ для размещения информации о проведении торгов.
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