Иностранцы массово устремились в Россию

Иностранные туристы массово устремились в Россию. Вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин подчеркнул, что в 2023 году страну посетили свыше 600 тысяч путешественников из разных государств, что втрое выше, чем в предыдущем году.