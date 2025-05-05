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Очевидица пожара в Москве: одну из погибших придавило бетонной плитой

Очевидица пожара в Москве: одну из погибших придавило бетонной плитой

Одну из погибших в многоэтажном доме на юго-западе Москвы придавило бетонной плитой, ей пытались оказать помощь, но не смогли из-за пожара, рассказала журналистам очевидица по имени Алла, которая проживает в соседней квартире.

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