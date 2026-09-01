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43-летняя звезда «Битвы экстрасенсов» Елена Ивашина скончалась от инсульта

43-летняя звезда «Битвы экстрасенсов» Елена Ивашина скончалась от инсульта

Многие знали, что Елена Ивашина последние месяцы тяжело болела, но не сдавалась. Сегодня сердце знаменитого таролога из «Битвы экстрасенсов» остановилось, но что же случилось с ней?Многие знали, что Елена Ивашина последние месяцы тяжело болела, но не сдавалась.

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