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Петербургский дневник

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Прокуратура организовала приемную в аэропорту Пулково

Прокуратура организовала приемную в аэропорту Пулково

Сюда в связи с ограничениями полетов были направлены 74 самолета Северо-Западная транспортная прокуратура 7 мая организовала мобильную приемную в петербургском аэропорту Пулково, сообщает пресс-служба ведомства.

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