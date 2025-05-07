Прокуратура организовала приемную в аэропорту Пулково

Сюда в связи с ограничениями полетов были направлены 74 самолета Северо-Западная транспортная прокуратура 7 мая организовала мобильную приемную в петербургском аэропорту Пулково, сообщает пресс-служба ведомства.
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