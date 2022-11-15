Daily Moscow

134 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Aндреев
    Ку-ку?Какой лев,форинт и т.д.?!?Центробанк опубли...
  • Кодя Соловьев
    Этот уебок клоун конченый наркоман со стажэм зеленский у него башка вообще не соображаетВ Сети разозлилис...
  • Олег Херсонский
    Эта мразота ещё раз показал, что он ублюдок- террорист, лживый клоун, которому нет места на этой земле. Гнида должна ...В Сети разозлилис...

ФСБ задержала в Севастополе готовившего теракт сторонника украинского национализма

ФСБ задержала в Севастополе готовившего теракт сторонника украинского национализма

ФСБ задержала в Севастополе готовившего теракт сторонника украинского национализма. Как сообщает пресс-служба управления ФСБ РФ по Крыму, в Севастополе сотрудниками Федеральной службы безопасности был задержан сторонник украинского национализма.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх