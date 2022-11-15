ФСБ задержала в Севастополе готовившего теракт сторонника украинского национализма. Как сообщает пресс-служба управления ФСБ РФ по Крыму, в Севастополе сотрудниками Федеральной службы безопасности был задержан сторонник украинского национализма.
ФСБ задержала в Севастополе готовившего теракт сторонника украинского национализма. Как сообщает пресс-служба управления ФСБ РФ по Крыму, в Севастополе сотрудниками Федеральной службы безопасности был задержан сторонник украинского национализма.
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