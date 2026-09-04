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Перед матчем «Зенит» — ЦСКА с болельщиками встретится чемпион мира по боксу Бивол

Чемпион мира по боксу Дмитрий Бивол пообщается с болельщиками в рамках фан-променада невского клуба и бренда G-Energy перед встречей 7-го тура РПЛ «Зенит» — ЦСКА, которая состоится 5 сентября на «Газпром Арене».

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