Чемпион мира по боксу Дмитрий Бивол пообщается с болельщиками в рамках фан-променада невского клуба и бренда G-Energy перед встречей 7-го тура РПЛ «Зенит» — ЦСКА, которая состоится 5 сентября на «Газпром Арене».
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