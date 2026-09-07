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Регионы России

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Король Карл III прояснил статус герцога и герцогини Сассекских после возвращения в Великобританию

Король Карл III прояснил статус герцога и герцогини Сассекских после возвращения в Великобританию

Король Великобритании Карл III направил официальное письмо правительству и ключевым представителям королевской семьи, в котором разъяснил статус принца Гарри и его жены Меган Маркл после их возвращения в страну.

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