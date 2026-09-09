В Крыму утверждена новая схема охотустройства

Новая схема охотустройство утверждена в Крыму, сообщили в пресс-службе Минприроды РК. Она будет действовать следующие 10 лет и предусматривает изменения существующей структуры охотничьих угодий и конфигурации их границ - в связи с необходимостью исключения наложения границ охотничьих угодий и особо охраняемых природных территорий федерального значения, исключения из границ охотничьих угодий участков земли, правовой режим которых не допускает осуществление видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства, уточнением границ населённых пунктов и т.