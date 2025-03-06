Александр Овечкин приблизился к рекорду НХЛ еще на один гол

В ходе матча "Вашнгтон Кэпиталз" против "Нью-Йорк Рейнджерс" российский хоккеист Александр Овечкин сократил отставание от рекорда лучшего снайпера НХЛ Уэйна Гретцки еще на один гол, сообщает Associated Press.