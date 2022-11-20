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Илья Авербух: «Трусова объективно не успела набрать форму в начале сезона. Рассчитывать, что это произойдет по щелчку пальцев, не приходится»

Хореограф, постановщик ледовых шоу Илья Авербух оценил выступление фигуристки Александры Трусовой с короткой программой на этапе Гран-при России в Самаре.

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